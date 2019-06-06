Захарова прокомментировала отсутствие американских политиков на ПМЭФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT прокомментировала отсутствие американских политиков на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

«Мы знаем все трюки Госдепа и Белого дома. Если они не хотят приезжать — пусть не приезжают. Здесь и так довольно людно, так что не обращаем внимания», — сказала она.

Ранее представитель американской дипмиссии в Москве Андреа Калан заявила, что послу США Джону Хантсману «трудно было бы принимать участие в ПМЭФ, в то время как американский инвестор Майкл Калви находится под стражей».

При этом Хантсман подчёркивал, что на мероприятии будет много представителей американского бизнеса.

ПМЭФ проходит 6—8 июня.