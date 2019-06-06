Захарова прокомментировала отсутствие американских политиков на ПМЭФ
- РИА Новости
«Мы знаем все трюки Госдепа и Белого дома. Если они не хотят приезжать — пусть не приезжают. Здесь и так довольно людно, так что не обращаем внимания», — сказала она.
Ранее представитель американской дипмиссии в Москве Андреа Калан заявила, что послу США Джону Хантсману «трудно было бы принимать участие в ПМЭФ, в то время как американский инвестор Майкл Калви находится под стражей».
При этом Хантсман подчёркивал, что на мероприятии будет много представителей американского бизнеса.
ПМЭФ проходит 6—8 июня.