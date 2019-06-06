Захарова прокомментировала отсутствие американских политиков на ПМЭФ

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT прокомментировала отсутствие американских политиков на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.
Захарова прокомментировала отсутствие американских политиков на ПМЭФ
  • РИА Новости

«Мы знаем все трюки Госдепа и Белого дома. Если они не хотят приезжать — пусть не приезжают. Здесь и так довольно людно, так что не обращаем внимания», — сказала она.

Ранее представитель американской дипмиссии в Москве Андреа Калан заявила, что послу США Джону Хантсману «трудно было бы принимать участие в ПМЭФ, в то время как американский инвестор Майкл Калви находится под стражей». 

При этом Хантсман подчёркивал, что на мероприятии будет много представителей американского бизнеса.

ПМЭФ проходит 6—8 июня. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить