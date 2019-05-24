Хантсман не примет участие в ПМЭФ-2019

Посол США в России Джон Хантсман не будет присутствовать в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила представитель американской дипмиссии в Москве Андреа Калан.

«Как он (Хантсман. — RT) много раз говорил, для него трудно было бы принимать участие (в форуме. — RT) в то время как американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 120 мероприятий запланировано в рамках ПМЭФ-2019.

Как передавал kp.ru, в рамках Петербургского международного экономического форума наградят победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия».