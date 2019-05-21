Более 120 мероприятий запланировано в рамках ПМЭФ-2019

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Более 120 мероприятий запланировано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс».
Более 120 мероприятий запланировано в рамках ПМЭФ-2019
  • РИА Новости

В частности, состоятся два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

В программу вошло четыре тематических блока. Это «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».

«В этом году мы будем много говорить о развитии экономики и укреплении многостороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами, в том числе о роли России на международной арене», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что стала известна программа Фестиваля культуры ПМЭФ-2019.

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