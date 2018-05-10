Хантсман сообщил, что ПМЭФ-2018 приедет много представителей американского бизнеса
- Джон Хантсман
- Reuters
«Вскоре мне предстоит поездка в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум. В работе форума будут участвовать многие представители бизнеса из США. Это прекрасная возможность обсудить будущее экономических связей между нашими странами», — заявил он.
Ранее глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф в беседе с RT рассказал о своих ожиданиях от ПМЭФ-2018.
Также портал Newinform сообщал, что бизнес-диалог «Россия — Африка» станет частью деловой программы Петербургского международного экономического форума.