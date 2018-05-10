Хантсман сообщил, что ПМЭФ-2018 приедет много представителей американского бизнеса

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Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что на Петербургский международный экономический форум, который пройдёт с 24 по 26 мая, приедет много представителей американского бизнеса США, передаёт пресс-служба посольства.
Хантсман сообщил, что ПМЭФ-2018 приедет много представителей американского бизнеса
  • Джон Хантсман
  • Reuters

«Вскоре мне предстоит поездка в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум. В работе форума будут участвовать многие представители бизнеса из США. Это прекрасная возможность обсудить будущее экономических связей между нашими странами», — заявил он.

Ранее глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф в беседе с RT рассказал о своих ожиданиях от ПМЭФ-2018.

Также портал Newinform сообщал, что бизнес-диалог «Россия — Африка» станет частью деловой программы Петербургского международного экономического форума.

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