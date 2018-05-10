Объявлена расширенная программа ПМЭФ-2018

Стала известна расширенная программа Петербургского международного экономического форума, сообщает «Газета.Ru».

Она опубликована на официальном сайте ПМЭФ с указанием спикеров и модераторов сессий, подтвердивших участие.

Как ожидается, на форум приедут около 15 тыс. гостей из более чем 140 стран, в том числе делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Саудовской Аравии, Израиля, США, Канады.

В деловую программу вошло более 100 мероприятий в разных форматах. Сессии будут проведены в рамках тематических направлений «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».

Также запланированы региональный консультативный совет «Деловой двадцатки», Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодёжный экономический форум, сессия Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Ранее портал Newinform сообщал, что бизнес-диалог «Россия — Африка» станет частью деловой программы Петербургского международного экономического форума.

Также глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф в беседе с RT рассказал о своих ожиданиях от ПМЭФ, который пройдёт с 24 по 26 мая.