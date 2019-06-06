В ООН призвали соблюдать дипломатический иммунитет своих сотрудников

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Организация Объединённых Наций (ООН) призывает соблюдать дипломатический иммунитет сотрудников своих миссий, которые работают в разных странах мира. С таким заявлением выступил Генсек ООН Антониу Гутерреш в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы должны сделать так, чтобы наши сотрудники, которые работают по всему миру, выполняя сложные задания зачастую в сложных условиях, были защищены в процессе осуществления мандатов, возложенных на ООН государствами — членами организации», — сказал Гутерреш на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что порядок урегулирования вопросов, связанных с иммунитетом представителей организации, чётко прописан в Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН.

Ранее в организации заявили, что будут выступать в защиту дипломатического иммунитета сотрудника миссии ООН в непризнанном Косове россиянина Михаила Краснощёкова. 

В конце мая власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

В свою очередь, в МИД России отметили, что данный шаг является демонстрацией пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины.

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