В ООН призвали соблюдать дипломатический иммунитет своих сотрудников
«Мы должны сделать так, чтобы наши сотрудники, которые работают по всему миру, выполняя сложные задания зачастую в сложных условиях, были защищены в процессе осуществления мандатов, возложенных на ООН государствами — членами организации», — сказал Гутерреш на полях ПМЭФ.
Он подчеркнул, что порядок урегулирования вопросов, связанных с иммунитетом представителей организации, чётко прописан в Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН.
Ранее в организации заявили, что будут выступать в защиту дипломатического иммунитета сотрудника миссии ООН в непризнанном Косове россиянина Михаила Краснощёкова.
В конце мая власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата.
В свою очередь, в МИД России отметили, что данный шаг является демонстрацией пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины.