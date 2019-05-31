ООН будет защищать дипломатический статус россиянина в Косове

ООН заявила, что будет выступать в защиту дипломатического иммунитета сотрудника миссии ООН в непризнанном Косове россиянина Михаила Краснощёкова. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Мы всегда защищаем иммунитет своего персонала, который несёт службу. Мы поступаем также и в этом случае», — приводит слова Хака ТАСС.

Как передаёт РИА Новости, также Хак заявил, что термин «персона нон грата», которым власти Косова объявили Краснощёкова, не применим к сотрудникам ООН.

«ООН — не государство, и её персонал не аккредитован в государствах, где они служат под руководством Генерального секретаря», — заявили в ООН.

Ранее в МИД России назвали объявление сотрудника ООН Михаила Краснощёкова персоной нон грата в Косове демонстрацией пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины.