В МИД России оценили вероятность визита Мадуро в Москву

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что при необходимости визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным возможно организовать в сжатые сроки.
В МИД России оценили вероятность визита Мадуро в Москву
  • Reuters

«Если возникнет потребность в контакте на высшем уровне, я думаю, что организовать и обеспечить его результативное проведение можно будет в сжатые сроки», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, представители двух стран ведут активный диалог на всех уровнях.

Он также напомнил, что Москву с венесуэльской стороны уже посетил глава МИД Хорхе Арреаса, исполнительные вице-президенты, а также руководители силовых и экономических ведомств.

Рябков подчеркнул, что в настоящее время главное — сосредоточиться на поиске решения политического и социально-экономического кризиса в Венесуэле.

«Вопрос сейчас... в том, как решить актуальные задачи... в плане завязывания устойчивого диалога между правительством и оппозицией в рамках конституционного поля Венесуэлы, без деструктивного вмешательства извне», — заявил представитель МИД России.

Он отметил, что Россия продолжает оказывать помощь властям Венесуэлы в вопросе доставки гуманитарной помощи в соответствии с принципами ООН.

3 июня американский лидер Дональд Трамп заявил о выводе Россией «большинства своих людей» из Венесуэлы. 

В Кремле, комментируя данное заявление, отметили, что Москва не уведомляла об этом США, подчеркнув, что российские специалисты продолжают работать в стране.

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