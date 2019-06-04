США опровергли сообщения СМИ о возможном предложении Вашингтона по Сирии
«Будет встреча по Ближнему Востоку, но мы работаем над деталями. И, конечно, пока никакого подобного соглашения нет. Я бы не доверял этим публикациям», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее арабские СМИ передавали, что США и их союзники могут предложить России «стимулы в Сирии», в частности, «признание легитимности» Башара Асада на посту лидера САР и отмену санкций, введённых против ближневосточного государства, на определённых условиях.
Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в сети информацию.