США опровергли сообщения СМИ о возможном предложении Вашингтона по Сирии

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Спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что сообщения некоторых СМИ относительно возможного признания Вашингтоном легитимности президента САР Башара Асада в обмен на давление России на Иран, не соответствуют действительности.

«Будет встреча по Ближнему Востоку, но мы работаем над деталями. И, конечно, пока никакого подобного соглашения нет. Я бы не доверял этим публикациям», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее арабские СМИ передавали, что США и их союзники могут предложить России «стимулы в Сирии», в частности, «признание легитимности» Башара Асада на посту лидера САР и отмену санкций, введённых против ближневосточного государства, на определённых условиях.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в сети информацию.

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