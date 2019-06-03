Косачёв оценил сообщения СМИ о возможном предложении США по Сирии

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook оценил сообщения арабских СМИ относительно возможных планов Соединённых Штатов предложить России сделку по Сирии.
Косачёв оценил сообщения СМИ о возможном предложении США по Сирии
  • РИА Новости

По словам сенатора, к настоящему времени подтверждения данной информации нет.

«Однако вполне возможно, что такого рода сценарий прорабатывается Вашингтоном, и нынешний вброс призван спровоцировать возможную реакцию России для её анализа», — пояснил он.

Также Косачёв отметил, что в данной ситуации американцы преследуют две цели. Во-первых, оказать противодействие Ирану в регионе, во-вторых, «продать партнёру то, что он и так имеет», а именно — признать легитимность президента Сирии Башара Асада. 

В заключение он добавил, что, если Вашингтон среди прочего хочет добиться снижения иностранного присутствия в САР, необходимо сделать всё для того, чтобы терроризм в стране и в регионе в целом был разгромлен.

Ранее СМИ передавали, что США и их союзники могут предложить России «стимулы в Сирии», в частности «признание легитимности» Башара Асада на посту лидера САР и отмену санкций, введённых против ближневосточного государства.

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