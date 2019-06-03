Песков прокомментировал сообщения о возможном предложении США по САР

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения арабских СМИ относительно возможных планов Вашингтона предложить Москве сделку по Сирии.
Песков прокомментировал сообщения о возможном предложении США по САР
  • Reuters

«Я не стал бы сейчас забегать вперёд, не буду этого делать. Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство», — отметил он.

Ранее СМИ передавали, что Соединённые Штаты и их союзники могут предложить России «стимулы в Сирии», в частности, «признание легитимности» Башара Асада на посту лидера САР и отмену санкций, введённых против ближневосточного государства, на определённых условиях.

Также осенью 2018 года в Совете Федерации прокомментировали НСН возможное введение американских санкций в отношении иранских и российских компаний, участвующих в восстановлении Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить