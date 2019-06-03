Песков прокомментировал сообщения о возможном предложении США по САР
- Reuters
«Я не стал бы сейчас забегать вперёд, не буду этого делать. Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство», — отметил он.
Ранее СМИ передавали, что Соединённые Штаты и их союзники могут предложить России «стимулы в Сирии», в частности, «признание легитимности» Башара Асада на посту лидера САР и отмену санкций, введённых против ближневосточного государства, на определённых условиях.
Также осенью 2018 года в Совете Федерации прокомментировали НСН возможное введение американских санкций в отношении иранских и российских компаний, участвующих в восстановлении Сирии.