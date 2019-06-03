Песков прокомментировал сообщения о возможном предложении США по САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения арабских СМИ относительно возможных планов Вашингтона предложить Москве сделку по Сирии.

«Я не стал бы сейчас забегать вперёд, не буду этого делать. Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство», — отметил он.

Ранее СМИ передавали, что Соединённые Штаты и их союзники могут предложить России «стимулы в Сирии», в частности, «признание легитимности» Башара Асада на посту лидера САР и отмену санкций, введённых против ближневосточного государства, на определённых условиях.

Также осенью 2018 года в Совете Федерации прокомментировали НСН возможное введение американских санкций в отношении иранских и российских компаний, участвующих в восстановлении Сирии.