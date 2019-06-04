В Совфеде оценили одобрение сенатом США проекта о санкциях за вмешательство

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Кирилл Горшенин, Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT одобрение сенатом США законопроекта, предусматривающего запрет въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы.
В Совфеде оценили одобрение сенатом США проекта о санкциях за вмешательство
  • РИА Новости

«Я думаю, что несмотря на то, что комиссия Мюллера ничего не нашла в деле «вмешательства» России в американские выборы, тем не менее всё это было запрограммировано, и демократы, и республиканцы уверенно шли по этой дороге… Понятно, что всё это одна цель — усиление конфронтации с Россией, сдерживание — политическое и экономическое», — отметил Джабаров.

По словам сенатора, если американцы думают, что их земля — это рай, куда стремятся все попасть, «напрасно они себя тешат такими иллюзиями».

«Я думаю, что это такая санкционная атака… они пытаются посеять недовольство среди людей, в той же России. Я думаю, что целевая группа (против кого направлен закон. — RT) может быть самая разнообразная. Вот кто им нужен будет… они подгонят под закон», — заключил он.

Ранее стало известно, что сенат США одобрил законопроект, предусматривающий запрет въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы.

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