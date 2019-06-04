Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий запрет въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы. Об этом сообщает The Hill.

Законопроект, который получил название DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act — «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы» получил единогласную поддержку сената США.

Данный законопроект был внесён сенаторами Диком Дурбиным и Линдси Грэмом.

В апреле в конгресс США внесли законопроект, регламентирующий санкционные меры против России и третьих стран за «вмешательство» в будущие американские выборы. Соответствующий документ был представлен демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио.