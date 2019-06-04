Глава военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов
«В течение девяти месяцев мы сформируем временное правительство для организации выборов... не более чем через 9 месяцев», — заявил он в телевизионном обращении к нации.
Временное суданское правительство должно будет также привлечь к ответственности представителей «прошлого режима», обвиняемых в коррупции.
Глава военного совета также объявил о прекращении переговоров с оппозицией и пообещал провести расследование гибели граждан при разгоне палаточного лагеря оппозиции в Хартуме, в результате которого, по последним данным, погибли 35 человек.
Ранее оппозиционные силы призвали к началу акции всеобщего гражданского неповиновения и к свержению Военного совета Судана.