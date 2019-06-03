Суданская оппозиция прокомментировала разгон палаточного лагеря военными

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Оппозиционное суданское Объединение профсоюзов прокомментировало решение военных разогнать палаточный лагерь протестующих в Хартуме.
Суданская оппозиция прокомментировала разгон палаточного лагеря военными
  • Суданские военные
  • РИА Новости

Об этом организация написала на своей странице в Facebook.

«Мы заявляем о том, что на Военном совете лежит полная ответственность за преступления и убийства, которые совершают сейчас его боевики», — указывается в заявлении.

Уточняется, что объединение также призвало к началу акции всеобщего гражданского неповиновения.

Ранее СМИ сообщили, что в Судане при разгоне лагеря оппозиции погиб один человек.

1 июня в Судане военные открыли огонь по протестующим.

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