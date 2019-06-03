Суданская оппозиция прокомментировала разгон палаточного лагеря военными
- Суданские военные
- РИА Новости
Об этом организация написала на своей странице в Facebook.
«Мы заявляем о том, что на Военном совете лежит полная ответственность за преступления и убийства, которые совершают сейчас его боевики», — указывается в заявлении.
Уточняется, что объединение также призвало к началу акции всеобщего гражданского неповиновения.
Ранее СМИ сообщили, что в Судане при разгоне лагеря оппозиции погиб один человек.
1 июня в Судане военные открыли огонь по протестующим.