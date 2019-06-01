В Судане военные открыли огонь по протестующим

Короткая ссылка
В Хартуме, столице Судана, военная полиция открыла огонь по участникам акции протеста после начавшихся столкновений. Об этом информирует РИА Новости.
В Судане военные открыли огонь по протестующим
  • Reuters

Отмечается, что протестующие требовали передать руководство Суданом гражданским властям. Военные пытались разобрать баррикады, которые установили участники протестов.

После этого начались столкновения между протестующими и военными, последние открыли огонь.

По данным агентства, после начала стрельбы сотни демонстрантов укрылись от огня в мечети Джаме Хартум, расположенной неподалёку.

Ранее в Судане оппозиционный альянс «Силы за свободу и перемены» объявил о всеобщей забастовке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить