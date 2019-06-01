В Судане военные открыли огонь по протестующим
- Reuters
Отмечается, что протестующие требовали передать руководство Суданом гражданским властям. Военные пытались разобрать баррикады, которые установили участники протестов.
После этого начались столкновения между протестующими и военными, последние открыли огонь.
По данным агентства, после начала стрельбы сотни демонстрантов укрылись от огня в мечети Джаме Хартум, расположенной неподалёку.
Ранее в Судане оппозиционный альянс «Силы за свободу и перемены» объявил о всеобщей забастовке.