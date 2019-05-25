Оппозиция Судана объявила о всеобщей забастовке

Оппозиционный альянс «Силы за свободу и перемены» объявил о всеобщей забастовке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распространённое заявление.

«Начать забастовку во вторник в частных и государственных организациях и компаниях... Продолжать политическую забастовку в течение двух дней и выйти на площади с сидячей забастовкой в столице и регионах», — говорится в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что военный совет Судана достиг соглашения с оппозицией о переходном периоде, который продлится три года.

В апреле профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.