В Судане призвали свергнуть Военный совет

Оппозиционное суданское Объединение профсоюзов призвало к свержению переходного Военного совета.

Соответствующее заявление оппозиция опубликовала на своей странице в Facebook.

«Мы призываем наших людей во всех деревнях, посёлках, городах Судана выйти сейчас на улицы и провести мирную демонстрацию... начать гражданское неповиновение и остановить общественную жизнь, чтобы свергнуть Военный совет», — говорится в заявлении.

Уточняется, что аналогичный призыв содержится и в другом сообщении оппозиции, в котором приведена более подробная инструкция, которой должны следовать протестующие.

«Мы призываем к действиям по свержению Военного совета», — отметили оппозиционеры.

Ранее стало известно, что суданские военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции в Хартуме.

В связи с этим оппозиционные силы призвали к началу акции всеобщего гражданского неповиновения.

11 апреля армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от управления страной. Позднее глава министерства обороны Авад бен Ауф заявил о задержании аль-Башира.