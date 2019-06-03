Трамп возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Лондоне
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Об этом сообщает Sky News.
Для президента США и первой леди была организована экскурсия по аббатству, в ходе которой перед ними выступил Вестминстерский детский хор.
Ранее Трамп встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Государственный визит Трампа в Великобританию продлится с 3 по 5 июня.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала приезд американского лидера в Соединённое Королевство возможностью для укрепления сотрудничества между двумя странами.