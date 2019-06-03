Трамп возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Лондоне

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья возложили памятный венок к Могиле Неизвестного Солдата в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Трамп возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Лондоне
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Для президента США и первой леди была организована экскурсия по аббатству, в ходе которой перед ними выступил Вестминстерский детский хор.

Ранее Трамп встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.

Государственный визит Трампа в Великобританию продлится с 3 по 5 июня.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала приезд американского лидера в Соединённое Королевство возможностью для укрепления сотрудничества между двумя странами.

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