Трамп возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Лондоне

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья возложили памятный венок к Могиле Неизвестного Солдата в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Об этом сообщает Sky News.

Для президента США и первой леди была организована экскурсия по аббатству, в ходе которой перед ними выступил Вестминстерский детский хор.

Ранее Трамп встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.

Государственный визит Трампа в Великобританию продлится с 3 по 5 июня.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала приезд американского лидера в Соединённое Королевство возможностью для укрепления сотрудничества между двумя странами.