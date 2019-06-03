Переходное правительство Австрии принесло присягу

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Бригитте Бирляйн и министров её переходного правительства.
Переходное правительство Австрии принесло присягу
  • Reuters

Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Церемония объявления и назначения новых членов кабинета министров прошла в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене.

В конце мая Национальный совет вынес вотум недоверия экс-канцлеру страны Себастьяну Курцу. Это стало следствием правительственного кризиса в республике. Впоследствии Ван дер Беллен объявил об отставке австрийского кабмина. Он назначил Бирляйн новым канцлером страны.

Бирляйн будет руководить переходным правительством страны до досрочных выборов в парламент — они состоятся в сентябре 2019 года. Она стала первой в истории Австрии женщиной-канцлером.

Подробнее о ситуации в Австрии — в материале RT.

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