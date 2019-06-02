В ООН заявили о несовпадении данных Косова и МООНК по инциденту с россиянином

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Позиция властей непризнанного Косова по ситуации вокруг сотрудника ООН Михаила Краснощёкова и его коллеги не совпадает с информацией миссии всемирной организации (МООНК), согласно которой спецназ республики применил к дипломатам силу неправомочно.
В ООН заявили о несовпадении данных Косова и МООНК по инциденту с россиянином
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МООНК Санаму Долатшахи.

«Можем отметить, что представленная полицией Косова информация в последнем сообщении не совпадает с нашей информацией о событии», — говорится в тексте.

Кроме того, по её словам, очевидно, что в ходе задержания сотрудников ООН произошёл ряд нарушений.

Как уточняет агентство, косовская сторона настаивает на том, что задержанные дипломаты препятствовали действиям полиции в ходе операции.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что по факту ЧП с россиянином в непризнанном Косове начато расследование.

Кроме того, директор Клинического центра в Косовска-Митровице Милан Иванович заявил, что характер травм, полученных мирными жителями, пострадавшими в ходе рейда на севере республики, позволяет говорить о том, что косовские полицейские пытались их убить.

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