В ООН заявили о несовпадении данных Косова и МООНК по инциденту с россиянином
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МООНК Санаму Долатшахи.
«Можем отметить, что представленная полицией Косова информация в последнем сообщении не совпадает с нашей информацией о событии», — говорится в тексте.
Кроме того, по её словам, очевидно, что в ходе задержания сотрудников ООН произошёл ряд нарушений.
Как уточняет агентство, косовская сторона настаивает на том, что задержанные дипломаты препятствовали действиям полиции в ходе операции.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что по факту ЧП с россиянином в непризнанном Косове начато расследование.
Кроме того, директор Клинического центра в Косовска-Митровице Милан Иванович заявил, что характер травм, полученных мирными жителями, пострадавшими в ходе рейда на севере республики, позволяет говорить о том, что косовские полицейские пытались их убить.