В ООН заявили о несовпадении данных Косова и МООНК по инциденту с россиянином

Позиция властей непризнанного Косова по ситуации вокруг сотрудника ООН Михаила Краснощёкова и его коллеги не совпадает с информацией миссии всемирной организации (МООНК), согласно которой спецназ республики применил к дипломатам силу неправомочно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МООНК Санаму Долатшахи.

«Можем отметить, что представленная полицией Косова информация в последнем сообщении не совпадает с нашей информацией о событии», — говорится в тексте.

Кроме того, по её словам, очевидно, что в ходе задержания сотрудников ООН произошёл ряд нарушений.

Как уточняет агентство, косовская сторона настаивает на том, что задержанные дипломаты препятствовали действиям полиции в ходе операции.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что по факту ЧП с россиянином в непризнанном Косове начато расследование.

Кроме того, директор Клинического центра в Косовска-Митровице Милан Иванович заявил, что характер травм, полученных мирными жителями, пострадавшими в ходе рейда на севере республики, позволяет говорить о том, что косовские полицейские пытались их убить.