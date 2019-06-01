Могерини: ЕС сохранит санкции против КНДР до полной денуклеаризации

Европейский союз продолжит санкционный режим в отношении Северной Кореи до достижения главной цели — денуклеаризации Корейского полуострова. С таким заявлением выступила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы констатируем, что санкции в отношении КНДР работают, в то же время они будут продолжены до реализации главных задач — обеспечения полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отказаться от ультиматумов в вопросе решения проблемы денуклеаризации КНДР.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.