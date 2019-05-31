В МИД Мексики анонсировали саммит по урегулированию спора с США
«Я сообщаю, что встреча по урегулированию спора США с нашей страной пройдёт в среду в Вашингтоне. (Госсекретарь. — RT) Майк Помпео возглавляет делегацию США», — написал дипломат в своём Twitter.
Мексиканскую делегацию возглавит Эбрард.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что с 10 июня США введут пошлины в 5% на все товары, ввозимые из Мексики.
Подобное решение Вашингтон объясняет нежеланием Мехико бороться с нелегальной миграцией.
Подробнее — в материале RT.