В Мексике заявили об ответе в случае введения пошлин со стороны США

Замглавы мексиканского МИД Хесус Сид заявил, что Мексика подготовит ответ, если Соединённые Штаты введут пошлины на мексиканские товары.

«Это стало бы катастрофичным, если Трамп исполнит свою угрозу введения пошлин за миграцию, поэтому Мексика не будет сидеть сложа руки до 10 июня. Если это произойдёт, мы должны будем ответить энергично», — цитирует РИА Новости Сида.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что с 10 июня Соединённые Штаты введут пошлины в 5% на все мексиканские товары.

Он также отметил, что «пошлины будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена, после чего пошлины будут сняты».