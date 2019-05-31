Арабские страны призвали к более жёстким ограничениям Ирана по ракетной программе

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Арабские страны по итогам саммита стран-участниц Лиги арабских государств в Мекке призвали мировое сообщество к более жёстким ограничениям Ирана по ракетной программе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на резолюцию, принятую по итогам саммита лидеров этих стран.

«Резолюция призвала международное сообщество выполнить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности и принять более эффективные и серьёзные меры, чтобы помешать Ирану получить ядерный потенциал», — говорится в тексте.

Также арабские страны призвали «наложить более строгие ограничения на программу Ирана по баллистическим ракетам».

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон готов ввести санкции против европейского механизма финансовых расчётов с Ираном.

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