Трамп рассказал о желании Мюллера вновь стать главой ФБР
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Роберт Мюллер пришёл в Овальный кабинет (вместе с другими потенциальными кандидатами), стремясь стать директором ФБР. Он уже был на этой позиции в течение 12 лет, я сказал ему: «нет». На следующий день он был назначен специальным прокурором — абсолютный конфликт интересов», — указал Трамп.
В прошлом Мюллер уже был директором ФБР. Он возглавлял бюро с сентября 2001 года по сентябрь 2013 года.
Ранее Трамп прокомментировал выступление Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы.
29 мая спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.