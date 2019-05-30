Трамп рассказал о желании Мюллера вновь стать главой ФБР

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о желании спецпрокурора США Роберта Мюллера снова стать директором Федерального бюро расследований (ФБР).

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Роберт Мюллер пришёл в Овальный кабинет (вместе с другими потенциальными кандидатами), стремясь стать директором ФБР. Он уже был на этой позиции в течение 12 лет, я сказал ему: «нет». На следующий день он был назначен специальным прокурором — абсолютный конфликт интересов», — указал Трамп.

В прошлом Мюллер уже был директором ФБР. Он возглавлял бюро с сентября 2001 года по сентябрь 2013 года.

Ранее Трамп прокомментировал выступление Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы.

29 мая спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.