Трамп оценил выступление Мюллера

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы.
Трамп оценил выступление Мюллера
  • Reuters

«Ничего не меняется по сравнению с докладом Мюллера. Не было достаточных свидетельств и потому, в нашей стране, человек (считается) невиновным. Дело закрыто! Спасибо!» — написал Трамп в Twitter.

29 мая спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление Роберта Мюллера.

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