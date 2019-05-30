Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму проекта о приостановке действия ДРСМД

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого СССР и США.

«Это очень серьёзный шаг со стороны России, и он носит стратегический характер для нашей страны. Здесь нужно подчеркнуть, что этот шаг является ответом России на действия США, поэтому мы сегодня просто принимаем здесь ответные меры», — сказал Шаповалов.

По его словам, одностороннее нахождение в договоре, который по своей природе является двусторонним, для Москвы бессмысленно.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке.

В феврале эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон о том, что Вашингтон не планирует размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе.