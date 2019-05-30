Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму проекта о приостановке действия ДРСМД

Короткая ссылка
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого СССР и США.
Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму проекта о приостановке действия ДРСМД
  • РИА Новости

«Это очень серьёзный шаг со стороны России, и он носит стратегический характер для нашей страны. Здесь нужно подчеркнуть, что этот шаг является ответом России на действия США, поэтому мы сегодня просто принимаем здесь ответные меры», — сказал Шаповалов.

По его словам, одностороннее нахождение в договоре, который по своей природе является двусторонним, для Москвы бессмысленно.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке.

В феврале эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон о том, что Вашингтон не планирует размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить