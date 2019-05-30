Захарова: агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление спецпредставителя США Брайана Хука по Ирану.

«Агрессивное поведение Соединённых Штатов Америки в мире выходит за все мыслимые пределы... С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся «управлять» вселенной», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что уже не впервые от «нарочитой вседозволенности» США страдают мирные граждане и целые государства.

Ранее Хук заявил о готовности американской стороны ввести санкции против механизма финансовых расчётов ЕС с Ираном (INSTEX).

Кроме того, как сообщает РИА Новости, он подтвердил намерение Вашингтона ответить силой на атаку Тегерана.



