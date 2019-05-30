В МИД России заявили о неспособности США добиться от Ирана капитуляции

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Соединённые Штаты не смогут добиться от Ирана безоговорочной капитуляции, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с RT.
В МИД России заявили о неспособности США добиться от Ирана капитуляции
  • РИА Новости

«Я абсолютно не верю в способность Вашингтона добиться от Ирана безоговорочной капитуляции, это просто невозможно. Великая иранская нация, имеющая историю, насчитывающую несколько тысячелетий. Это люди, прошедшие через горнила испытаний, которых никому из нас, бегавших по лесам северного полушария в набедренных повязках, когда люди в Иране уже писали законы, занимались наукой, нам просто не понять того, насколько силён и мощен этот гордый народ», — сказал дипломат.

Рябков выразил уверенность, что Тереган продолжит отстаивать свои интересы.

«Никакой капитуляции не будет. Будет надёжное плотное постоянное отстаивание своих интересов. И Россия в этом плане стоит плечом к плечу с Ираном, с дружеской нам страной», — отметил замглавы МИД.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что угрозы санкций со стороны Вашингтона не остановят сотрудничество между Москвой и Тегераном, в том числе в ядерной сфере.

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