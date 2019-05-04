МИД: Россия и Иран не прекратят сотрудничество в ядерной сфере

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что угрозы санкций со стороны Вашингтона не остановят сотрудничество между Москвой и Тегераном, в том числе в ядерной сфере.
МИД: Россия и Иран не прекратят сотрудничество в ядерной сфере
  • РИА Новости

«Никакие угрозы новых санкций наше законное и обоюдовыгодное сотрудничество с Ираном не остановят», — приводит его слова РИА Новости

Рябков отметил, что стороны «давно живут в условиях применения санкций США» и за это время серьёзно адаптировались к «такому незаконному приёму». 

По его словам, Россия «воспринимает подобного рода угрозы спокойно» и будет планомерно развивать сотрудничество с Ираном, «в том числе в атомной энергетической сфере» в полном соответствии с международными нормами и законодательством двух стран.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Соединённые Штаты могут начать вводить санкции за расширение АЭС в иранском Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.

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