Рябков заявил о «жесточайшем прессинге» США в отношении Ирана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью «Российской газете», что США применяют «жесточайший прессинг» в отношении Ирана.

«Мы видим жесточайший прессинг со стороны США в отношении Ирана, попытки шантажировать это государство», — заявил Рябков.

При этом он отметил, что «никакой позитивной повестки дня, никакой альтернативы США не предлагают».

«Они только заявляют, в том числе на высшем уровне, что открыты к такому диалогу, но это не основа для реальных переговоров», — добавил замглавы российского МИД.

Он подчеркнул, что «если же Вашингтон намерен вести переговоры серьёзно, ему давно пора сформулировать, что он готов предложить Тегерану взамен на возобновление им готовности обсуждать параметры ядерной сделки».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Иран намерен вести переговоры с США, то Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани не исключил возможность переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.