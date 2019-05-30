Рябков заявил о «жесточайшем прессинге» США в отношении Ирана

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью «Российской газете», что США применяют «жесточайший прессинг» в отношении Ирана.

«Мы видим жесточайший прессинг со стороны США в отношении Ирана, попытки шантажировать это государство», — заявил Рябков.

При этом он отметил, что «никакой позитивной повестки дня, никакой альтернативы США не предлагают».

«Они только заявляют, в том числе на высшем уровне, что открыты к такому диалогу, но это не основа для реальных переговоров», — добавил замглавы российского МИД.

Он подчеркнул, что «если же Вашингтон намерен вести переговоры серьёзно, ему давно пора сформулировать, что он готов предложить Тегерану взамен на возобновление им готовности обсуждать параметры ядерной сделки».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Иран намерен вести переговоры с США, то Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани не исключил возможность переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить