Эксперт оценил идею далай-ламы о присоединении России к ЕС
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«Само по себе предложение доброе и гуманистическое, за ним стоит предположение, что Россия — важный участник мирового сообщества», — сказал эксперт.
Он также отметил, что в связи с рядом экономических и политических причин такое предложение нереализуемо.
«Это сейчас невозможно в силу сложившейся политической ситуации в Евросоюзе… Россия целенаправленно пыталась создать конструктивные отношения с Европейским союзом, но за последние несколько лет все эти связи были заморожены», — добавил политолог.
Ранее духовный лидер последователей тибетского буддизма далай-лама XIV выразил мнение, что России следует присоединиться к Евросоюзу для достижения стабильности в мире.