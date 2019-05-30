Эксперт оценил идею далай-ламы о присоединении России к ЕС

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Кирилл Горшенин
Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с RT оценил слова духовного лидера далай-ламы, который заявил, что России стоит присоединиться к Европейскому союзу для достижения стабильности в мире.
Эксперт оценил идею далай-ламы о присоединении России к ЕС
  • ©Kento Nara/Geisler-Fotopress
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«Само по себе предложение доброе и гуманистическое, за ним стоит предположение, что Россия — важный участник мирового сообщества», — сказал эксперт.

Он также отметил, что в связи с рядом экономических и политических причин такое предложение нереализуемо.

«Это сейчас невозможно в силу сложившейся политической ситуации в Евросоюзе… Россия целенаправленно пыталась создать конструктивные отношения с Европейским союзом, но за последние несколько лет все эти связи были заморожены», — добавил политолог.

Ранее духовный лидер последователей тибетского буддизма далай-лама XIV выразил мнение, что России следует присоединиться к Евросоюзу для достижения стабильности в мире.

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