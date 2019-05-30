Далай-лама посоветовал России присоединиться к ЕС

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Духовный лидер последователей тибетского буддизма далай-лама XIV выразил мнение, что России следует присоединиться к Евросоюзу для достижения стабильности в мире.
Далай-лама посоветовал России присоединиться к ЕС
  • Reuters

Он напомнил, что европейские страны раньше часто воевали друг с другом, но после Второй мировой войны приняли решение объединиться ради мира и общих интересов.

В качестве примера далай-лама привёл Германию и Францию, которые в прошлом были непримиримыми противниками, но затем вступили в альянс.

«Так появился Европейский союз. И благодаря этому с последней половины XX века и по сей день его страны-участницы не сражались друг с другом, не проливали кровь своих граждан», — подчеркнул буддистский духовный лидер в интервью РИА Новости.

Он также заявил, что является противником войны, и выразил мнение, что России, возможно, необходимо присоединиться к ЕС.

«Порой я говорю, что и России надо присоединиться к Европейскому союзу», — отметил далай-лама.

Ранее далай-лама призвал все страны опираться на здравый смысл, чтобы не допустить третьей мировой войны.

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