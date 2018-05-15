Далай-лама оценил вероятность третьей мировой войны
Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV заявил, что из-за роста геополитической напряжённости в мире третьей мировой войны не будет.
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«Думаю, что нет», — приводит РИА Новости слова Далай-ламы.
Он добавил, что в случае войны с применением ядерного оружия погибнет всё живое на Земле, поэтому всем «нужно опираться на здравый смысл и широкое, непредвзятое мышление».
Ранее Далай-лама призвал к урегулированию конфликтов в Сирии и Йемене.
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