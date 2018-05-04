Далай-лама призвал к урегулированию конфликтов в Сирии и Йемене

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Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе конференции с группой ведущих российских учёных в Индии призвал к скорейшему урегулированию конфликтов в Сирии и Йемене.

«Сейчас, когда мы с вами сидим в мире и покое, такие же люди в Йемене, в Сирии, в других точках планеты убивают друг друга. Умирают в том числе маленькие дети — от военных действий, от голода, от нехватки медикаментов. И ужасно, когда люди убивают друг друга под знаменем религии, используя её в своих целях, тогда как все религии призывают к миру, любви и состраданию», — цитирует его РИА Новости.

По словам Далай-ламы, настало время понять, что «человек — социальное существо, и будущее каждого зависит от всех». 

«Только близорукому и необразованному человеку может быть всё равно, что там происходит с другими», — заключил он.

Ранее Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с происходящими в Сирии событиями. 

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