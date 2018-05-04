Далай-лама: Россия — очень важное государство

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Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе конференции с группой ведущих российских ученых в Индии заявил о важной роли России в мире.

«Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство», — цитирует его РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что между Россией и Тибетом существуют давние связи.

«Если мы коснёмся политики, то у моего предшественника Далай-ламы XIII были хорошие контакты с российским царём. И даже во времена Ленина делегации из России прибывали в Лхасу», — заключил Далай-лама.

В августе 2017 года он заявил, что у России есть возможность изменить мир. 

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