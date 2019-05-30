Лавров о военной активности России на Курилах: действуем на своей территории

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с японскими коллегами в формате «2 + 2» прокомментировал озабоченность Токио относительно военной активности Москвы на Курильских островах.

Министр указал, что с подобным заявлением ранее выступил глава МИД Японии Таро Коно.

«Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооружённые силы работают на своей суверенной территории, как это и принято на основе международного права», — пояснил Лавров.

30 мая в Токио прошёл четвёртый раунд консультаций глав министерств иностранных дел и обороны России и Японии в формате «2 + 2».

В апреле правительство Японии выразило протест в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.