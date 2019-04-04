МИД России не намерен принимать «телефонные протесты» японских дипломатов

Российские дипломаты не намерены принимать «телефонные протесты» японской стороны — в частности, по поводу мероприятий, проводимых Россией на южных Курильских островах.

«Отмечаем продолжающиеся попытки японской стороны представлять в медиапространстве телефонные звонки дипломатов среднего звена своего посольства в Москве как «дипломатические протесты» по поводу различных мероприятий, проводимых в нашей стране на южных Курильских островах», — говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.

Как отмечается, подобный «демарш» был предпринят японской стороной 2 апреля, после того как Россия заблаговременно уведомила о «проведении учебных стрельб в акватории указанных островов».

«Оставляя в стороне неоднократно дававшиеся японской стороне разъяснения относительно неоспоримости принадлежности Южных Курил России по итогам Второй мировой войны, вынуждены указать коллегам, что в дальнейшем нашими дипломатами не будут приниматься подобные «телефонные протесты» как противоречащие общепринятым форматам дипломатического общения», — подытожили в МИД.

Ранее Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах.