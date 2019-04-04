Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщили в японском МИД.

В ведомстве отметили, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.

«Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырёх северных островах (южная часть Курил. — RT) и противоречит нашей позиции в отношении этих островов», — цитирует ТАСС представителя МИД.

В марте в министерстве также заявили, что считают неприемлемыми российские военные учения в южной части Курильских островов.

В Госдуме прокомментировали данное заявление Токио.