Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

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Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщили в японском МИД.
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.

«Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырёх северных островах (южная часть Курил. — RT) и противоречит нашей позиции в отношении этих островов», — цитирует ТАСС представителя МИД.

В марте в министерстве также заявили, что считают неприемлемыми российские военные учения в южной части Курильских островов.

В Госдуме прокомментировали данное заявление Токио.

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