Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
- РИА Новости
В ведомстве отметили, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.
«Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырёх северных островах (южная часть Курил. — RT) и противоречит нашей позиции в отношении этих островов», — цитирует ТАСС представителя МИД.
В марте в министерстве также заявили, что считают неприемлемыми российские военные учения в южной части Курильских островов.
В Госдуме прокомментировали данное заявление Токио.