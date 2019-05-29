Косачёв оценил обвинения США в нарушении моратория на ядерные взрывы

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал подозрения со стороны Пентагона в несоблюдении Россией моратория на ядерные испытания.
Косачёв оценил обвинения США в нарушении моратория на ядерные взрывы
  • РИА Новости

«Такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить либо совершить иные вероломные действия», — написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что подобные необоснованные обвинения со стороны американцев стали «абсурдной нормой» современных международных отношений.

«Обвинения в адрес Ирана предшествовали выходу Вашингтона из соглашения по ядерной программе Тегерана. Голословные претензии к России по ракетам малой дальности также стали поводом для выхода из Договора по РСМД», — напомнил Косачёв.

Ранее глава управления военной разведки Пентагона Роберт Эшли — младший выразил мнение, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Затем Госдепартамент США обвинил Москву в пренебрежении международными обязательствами по контролю над вооружениями.

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