В Госдуме оценили заявление США о несоблюдении Россией моратория на ядерные испытания

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление главы управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли — младшего о том, что Россия якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
В Госдуме оценили заявление США о несоблюдении Россией моратория на ядерные испытания
  • ©duma.gov.ru

«Это продолжение примитивной информационной войны против России. Подобные заявления будут озвучиваться каждый день, несмотря на всё их сумасбродство и отсутствие каких-то документальных подтверждений. Понятно, что Россия, во-первых, не может испытывать ядерное оружие незаметно. Во-вторых, на территории нашей страны это делать негде. И в-третьих, нам не имеет смысла проводить испытания, потому что все существующие виды ядерного вооружения не требуют усовершенствования», — считает Шерин.

По словам депутата, настораживает, что «Соединённые Штаты реально рассматривают ядерное оружие как инструмент решения сиюминутных и геополитических проблем».

«Россия же видит в ядерном вооружении элемент сдерживания и защиты. Я думаю, что данное заявление — попытка создать неблагоприятный фон вокруг нашей страны. Но все прекрасно понимают, что предыдущие провокации и обвинения в адрес Москвы провалились, США себя дискредитировали», — сказал он.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

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