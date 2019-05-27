Эксперт оценил предварительные итоги выборов в Европарламент

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT предварительные итоги выборов в Европейский парламент 23—26 мая.

По словам эксперта, достаточно высокая явка в этот раз связана с желанием избирателей повлиять на кризис, сложившийся в ЕС.

«Явка действительно выше, чем в предыдущий раз. Связано это с тем, что Евросоюз находится в кризисе, и он дошёл до избирателей, они тоже хотят принять решение», — отметил Брутер.

Комментируя результаты, аналитик добавил, что особых сенсаций нет.

«Всё примерно соответствует тому, что было в опросах. Главная проблема — то, что традиционные партии — и левоцентристы, и правоцентристы — очень сильно просели, очень сильно выросли и либералы, и лево-зелёные, и консерваторы различного, очень правого толка. Найти большинство в новом Европарламенте будет сложнее. Впервые будут серьёзные подковёрные интриги, которые потом выйдут на голосование по поводу того, кто возглавит Еврокомиссию», — пояснил он.

Брутер подчеркнул, что по полученным результатам от главных стран ЕС представители Европейской народной партии (ЕНП) победили только в Германии, где их лидерство имеет неубедительный характер.

«Их претензии на главную должность в Европе сейчас ниже, чем когда-либо. Даже в Польше, где многое ставилось на победу Туска и его коалиции, это не получилось, они проиграли «Праву и справедливости». Это означает, что претензии Туска возглавить ЕС выглядят несколько завышенными. На мой взгляд, все основные игроки — Франция, Германия, Италия — будут пытаться выстраивать такую конфигурацию, которая, по их мнению, им будет наиболее выгодна. Единственная, кто в этом не будет принимать участие, — это Великобритания, но победа партии брексита является самым очевидным фактом, это как вишенка на торте общеевропейских проблем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что крупнейшее политическое объединение ЕС — христианско-демократическая ЕНП — и его союзники, социал-демократы, по итогам выборов в Европарламент 23—26 мая сохранили первое и второе места соответственно.

По уточнённым данным, по итогам голосования ЕНП может получить 179 мандатов, а социал-демократы — 150. Вместе они могут набрать в рамках коалиции около 330 мандатов, но этого недостаточно для правящего большинства.

Явка на эти выборы в ЕП стала рекордной за последние 20 лет и превысила 50%.