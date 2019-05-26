Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram прокомментировал нападение полицейского на корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации «жёлтых жилетов» во французской Тулузе.

«В Тулузе полицейский атаковал журналиста RT. Конечно, теперь прозвучат громкие заявления о защите свободы слова из уст всех президентов и премьеров Европы, представителей Госдепа! Как бы не так!!! Дождётесь!» — отметил он.

Ранее сообщалось, что полицейский несколько раз ударил Эгуи дубинкой, несмотря на то что журналист имел опознавательные знаки и пытался прокричать, что он является представителем СМИ.

Руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала подробности инцидента.

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