В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе

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Руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала подробности инцидента в Тулузе, где полицейский во время демонстрации «жёлтых жилетов» напал на корреспондента телеканала Фредерика Эгуи.

По её словам, полицейский напал на сотрудника RT France, когда тот вёл прямую трансляцию демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.

При этом у журналиста были все необходимые опознавательные знаки прессы.

«Фредерика несколько раз ударили дубинкой по ногам, а также попытались отнять у него телефон, в связи с чем трансляция была прервана», — заявила Фёдорова.

Она уточнила, что журналист не был арестован, и его здоровью в настоящий момент ничего не угрожает.

Руководитель RT France также сообщила, что всего за время демонстраций во Франции пострадали 15 сотрудников RT и мультимедийного агентства Ruptly.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе. 

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