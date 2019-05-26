В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе
По её словам, полицейский напал на сотрудника RT France, когда тот вёл прямую трансляцию демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
При этом у журналиста были все необходимые опознавательные знаки прессы.
«Фредерика несколько раз ударили дубинкой по ногам, а также попытались отнять у него телефон, в связи с чем трансляция была прервана», — заявила Фёдорова.
Она уточнила, что журналист не был арестован, и его здоровью в настоящий момент ничего не угрожает.
Руководитель RT France также сообщила, что всего за время демонстраций во Франции пострадали 15 сотрудников RT и мультимедийного агентства Ruptly.
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.