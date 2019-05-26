В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе

Руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала подробности инцидента в Тулузе, где полицейский во время демонстрации «жёлтых жилетов» напал на корреспондента телеканала Фредерика Эгуи.

По её словам, полицейский напал на сотрудника RT France, когда тот вёл прямую трансляцию демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.

При этом у журналиста были все необходимые опознавательные знаки прессы.

«Фредерика несколько раз ударили дубинкой по ногам, а также попытались отнять у него телефон, в связи с чем трансляция была прервана», — заявила Фёдорова.

Она уточнила, что журналист не был арестован, и его здоровью в настоящий момент ничего не угрожает.

Руководитель RT France также сообщила, что всего за время демонстраций во Франции пострадали 15 сотрудников RT и мультимедийного агентства Ruptly.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.