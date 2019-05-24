Партия Моди получила 303 места в парламенте Индии
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные индийской ЦИК.
Основной конкурент БДП «Индийский национальный конгресс» получил лишь 52 места.
11 апреля в Индии стартовали самые масштабные выборы в истории, их заключительный этап состоялся 19 мая.
Голосование прошло в 29 штатах и на семи союзных территориях, в нём приняли участие около 900 млн граждан.
Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Нарендру Моди с победой на парламентских выборах.