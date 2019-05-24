Партия Моди получила 303 места в парламенте Индии

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Партия премьер-министра Индии Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) по итогам подсчёта почти 100% голосов получила 303 из 545 мест в Лок Cабхе (нижней палате парламента страны).
Партия Моди получила 303 места в парламенте Индии
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные индийской ЦИК.

Основной конкурент БДП «Индийский национальный конгресс» получил лишь 52 места. 

11 апреля в Индии стартовали самые масштабные выборы в истории, их заключительный этап состоялся 19 мая.

Голосование прошло в 29 штатах и на семи союзных территориях, в нём приняли участие около 900 млн граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Нарендру Моди с победой на парламентских выборах.

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