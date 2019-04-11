В Индии начались самые масштабные выборы в истории
Как сообщает ТАСС, проголосовать на этих выборах смогут около 900 млн избирателей, что делает эти выборы самыми массовыми в мировой истории.
Отмечается, что выборы пройдут во всех 29 штатах и на семи союзных территориях Индии.
Они будут проходить в семь этапов: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая.
Как уточняется, подсчёт голосов должен закончиться к 23 мая.
Восемь тысяч кандидатов борются за 543 места в нижней палате парламента.
Партия, которая получит большинство голосов и составит правящую коалицию, сформирует правительство, а её лидер станет премьер-министром.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что досрочные выборы главы республики пройдут 9 июня.