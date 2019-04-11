В Индии начались самые масштабные выборы в истории

В Индии начался первый этап голосования на парламентских выборах, избирательные участки открылись в 07:00 (04:30 мск) в 91 избирательном округе.

Как сообщает ТАСС, проголосовать на этих выборах смогут около 900 млн избирателей, что делает эти выборы самыми массовыми в мировой истории.

Отмечается, что выборы пройдут во всех 29 штатах и на семи союзных территориях Индии.

Они будут проходить в семь этапов: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая.

Как уточняется, подсчёт голосов должен закончиться к 23 мая.

Восемь тысяч кандидатов борются за 543 места в нижней палате парламента.

Партия, которая получит большинство голосов и составит правящую коалицию, сформирует правительство, а её лидер станет премьер-министром.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что досрочные выборы главы республики пройдут 9 июня.