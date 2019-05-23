Трамп поздравил Моди с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой на парламентских выборах.

«Поздравляю премьер-министра Нарендру Моди и его партию «Бхаратия джаната парти» с большой победой на выборах! Для партнёрства США и Индии можно сделать немало замечательных вещей после того, как премьер-министр Моди продолжит руководство», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что рассчитывает продолжить «важную совместную работу».

Ранее сообщалось, что правящая коалиция «Национальный демократический альянс» во главе с партией «Бхаратия джаната парти» победила на парламентских выборах в Индии. Президент России Владимир Путин поздравил Моди.