ЕС призвал Венесуэлу освободить вице-спикера Национальной ассамблеи

Евросоюз призывает власти Венесуэлы освободить вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, задержанного по делу о попытке государственного переворота.

«Европейский союз призывает к немедленному освобождению Эдгара Самбрано и возлагает на соответствующие органы ответственность за его безопасность и неприкосновенность», — говорится в опубликованном заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич.

Отмечается, что страны Евросоюза намерены продолжать реагировать политическими методами на случаи «нарушения закона и прав человека» в Венесуэле.

Ранее с призывом освободить Самбрано выступил МИД Аргентины.

5 мая лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что попытка свержения законного президента республики Николаса Мадуро не удалась.