ЕС призвал Венесуэлу освободить вице-спикера Национальной ассамблеи

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Евросоюз призывает власти Венесуэлы освободить вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, задержанного по делу о попытке государственного переворота.
ЕС призвал Венесуэлу освободить вице-спикера Национальной ассамблеи
  • Reuters

«Европейский союз призывает к немедленному освобождению Эдгара Самбрано и возлагает на соответствующие органы ответственность за его безопасность и неприкосновенность», — говорится в опубликованном заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич.

Отмечается, что страны Евросоюза намерены продолжать реагировать политическими методами на случаи «нарушения закона и прав человека» в Венесуэле.

Ранее с призывом освободить Самбрано выступил МИД Аргентины. 

5 мая лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что попытка свержения законного президента республики Николаса Мадуро не удалась.

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