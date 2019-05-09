В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

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Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.

Об этом заявил глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире гостелеканала

«Информирую, что несколько минут назад был задержан один из руководителей госпереворота 30 апреля... Эдгар Самбрано», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в стране.

5 мая лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что попытка свержения законного президента республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.

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