В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Об этом заявил глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире гостелеканала
«Информирую, что несколько минут назад был задержан один из руководителей госпереворота 30 апреля... Эдгар Самбрано», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в стране.
5 мая лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что попытка свержения законного президента республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.
В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.